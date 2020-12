Concurso Público em Óbidos: Inscrições abrem no dia 11 de janeiro

A Prefeitura Municipal de Óbidos publicou um Aviso de Edital, nesta quarta-feira, dia 23, o qual comunica que a abertura das inscrições ao Concurso Público destinado ao preenchimento de vagas a cargos de nível superior, médio e fundamental (incompleto e completo), para atuação na área rural e urbana do Município acontecerão no período de 11/01/21 a 11/02/21.

Segundo o documento divulgado que é o extrato do edital do concurso, precede a publicação do edital de íntegra, o candidato poderá realizar sua inscrições via Internet no site da FADESP no referido período11/01/2021 a 11/02/2021.

De acordo com o EDITAL de abertura do Concurso, estão previstas 537 vagas para diversos cargos que abrangem todos os níveis de escolaridade e área do conhecimento. Já os salários podem chegar a R$ 6.000,00, dependendo do cargo desejado.

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.