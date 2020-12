Obras do Terminal Hidroviário de Óbidos continuam

O Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Óbidos, que há muito tempo estava abandonado, cerca de oito anos, teve sua obra retomada pelo Governo do Estado em 2018. As obras de reforma e adequação do Terminal, segundo a Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH) deverá ser entregue em maio de 2021.

O terminal que receberá o nome de Francisco Soares de Aquino, terá a execução das obras de engenharia para reforma e adequação um orçamento de R$ 2.769.957,29, que foi reiniciada em 01/11/2018. Lembrando que inicialmente, o término da obra estava prevista para 30/11/2019.

Ambientes

O terminal terá salas para órgãos oficiais, sala de embarque, banheiros masculino, feminino e necessidades especiais, lanchonete, guarda-volumes, e guichês para vendas de passagens. Além disso, o terminal também ganhará Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sinalização interna, novas instalações elétrica e hidrossanitária.

Na parte naval do terminal serão utilizadas duas rampas metálicas articuladas, de 25 metros, atendendo às normas de acessibilidade; um flutuante intermediário de seis metros de comprimento, e o flutuante principal com 25 metros de comprimento.

Registramos algumas fotos, no dia 19/12/2020, que mostram como estão as obras do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Óbidos, que continuam em andamento.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3814-obras-do-terminal-hidroviario-de-obidos-continuam#sigProIdfd6c0b636d View the embedded image gallery online at:

