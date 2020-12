Edital do Processo Seletivo 2021 da UFPA ofertará 7.355 vagas em 196 cursos

O Conselho Superior de Ensino Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade Federal do Pará (UFPA) aprovou, na terça-feira, 22 de dezembro, o edital do Processo Seletivo (PS) para ingresso de novas turmas em 2021. Serão ofertadas 7.355 vagas em 196 cursos de graduação sediados em 12 campi, incluindo 196 vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD).

Está mantido o preenchimento das vagas com base nos resultados obtidos pelos(as) candidatos(as) nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2020, a ser realizado, em função das restrições impostas pela pandemia, nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021. Os(As) candidatos(as) devem estar atentos(as) ao site do Centro de Processos Seletivos (CEPS/UFPA) para conferir o documento.

Estudantes que tenham cursado todo o Ensino Médio em um ou mais estados da Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) continuam recebendo bônus de 10% sobre a nota do ENEM, como em anos anteriores.

O valor da taxa de inscrição permanece R$50,00 (cinquenta reais), estando prevista a possibilidade de isenção do pagamento ao(à) candidato(a) que comprovar ter cursado todo o Ensino Médio ou equivalente em escola da rede pública ou como bolsista integral em escola da rede privada. Essa isenção não se confunde com o direito de concorrer a vagas de cotas específicas.

Cotas - Sobre as cotas e os grupos de ingresso, as vagas serão organizadas por quadros que informam quais candidatos(as) são destinatários(as) de cada conjunto de vagas e as condições de concorrência, observando o disposto nas Leis n. 12.711/2012 e n. 13.409/2016. O edital também informa os grupos de inscrição e os grupos de vagas aos quais cada candidato(a) concorrerá, mostrando, de maneira clara, que um(a) mesmo(a) candidato(a) concorre, em muitas ocasiões, a vagas que pertencem a mais de um grupo de cota.

No edital do PS, os(as) candidatos(as) também poderão conferir informações relacionadas ao processo de matrícula e aos documentos necessários para o estabelecimento do vínculo institucional, em qualquer grupo de inscrição. Um destaque deste ano é a inclusão da necessidade de validação da autodeclaração de pessoa negra (preto[a], ou pardo[a]), a ser realizada por Comissão de Heteroidentificação, que será responsável pelo deferimento da habilitação.

Sem Exame de Habilidades - Este ano, em função das restrições impostas pela pandemia, não será realizado Exame de Habilidades Específicas para candidatos(as) inscritos(as) nos cursos de Licenciatura em Dança e Música.

Adicionalmente, o edital apresenta informações relacionadas ao fluxo de preenchimento das vagas, aos critérios de eliminação, ao cômputo da nota final, assim como à classificação e aos critérios de desempate. Constam ainda no documento as situações e os prazos para a interposição de recursos administrativos, respeitando o que dispõe o Calendário Acadêmico 2021. Sobre este, leia mais aqui.

Esforço conjunto - “A aprovação deste edital em conjuntura tão adversa demonstra, mais uma vez, o nosso compromisso com a sociedade, em particular com os que buscam educação superior pública e de qualidade. No ano passado, nosso processo seletivo teve mais de 100 mil inscritos e cerca de 40 mil alcançaram as notas mínimas para classificação. É fundamental, portanto, conseguirmos manter a política de ingresso de novos alunos, mesmo enfentando as dificuldades geradas pela pandemia”, afirmou o reitor Emmanuel Tourinho.

O reitor destacou ainda que a oferta do edital do PS 2021 só foi possível com o empenho dos conselheiros e da comunidade acadêmica. “Que bom que conseguimos deliberar sobre todas essas questões, inclusive sobre o Calendário Acadêmico da UFPA para 2021, pois somente assim temos a possibilidade de admitir novos alunos. Parabenizo a todos pelo empenho e pelo debate produtivo realizado em todas as unidades”, complementou o reitor, encerrando a última reunião de conselho do ano desejando “que 2021 seja um ano de saúde e espírito solidário, para que possamos avançar na construção de uma sociedade justa e inclusiva, com educação e ciência”.

Texto: Ascom/UFPA - Jessica Souza

