Concurso da PRF é autorizado, com remuneração inicial de R$ 10.357,88

Um verdadeiro presente de Natal para quem pretende participar do aguardado concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Conforme foi anunciado na última quarta-feira (23), pelo diretor-executivo da PRF, José Lopes Hott Junior, foi oficialmente publicada, no Diário Oficial da União de quinta-feira (24), a portaria autorizativa do certame. Ao todo serão efetivamente oferecidas 1.500 vagas, todas destinadas ao cargo de policial rodoviário, que pede nível superior em qualquer área de formação, além de carteira de habilitação a partir da categoria “B”. A remuneração inicial é de R$ 10.357,88, já considerando o auxílio-alimentação de R$ 458,00. O documento considera um prazo de seis meses para a publicação do edital de abertura de inscrições. Porém, o próprio diretor da corporação já declarou que a intenção é dar início ao certame já no próximo mês.

Neste sentido, como a PRF já contava com uma comissão formada bem antes do aval do Ministério da Economia, os preparativos já estão bastante adiantados, o que torna possível a contratação da banca já nos próximos dias.

Embora o total autorizado seja inferior ao anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro, vale ressaltar que, assim como no concurso da Polícia Federal (PF), que também recebeu aval de 1.500 postos, é possível que a corporação convoque, posteriormente, mais 500 remanescentes, no sentido de completar o quantitativo de 2.000 novos servidores.

Segundo Hott, assim como no último concurso, de 2018, a nova seleção contará com provas objetivas e dissertativas, análise de títulos, testes de aptidão física, avaliação psicológica, avaliação biopsicossocial, avaliação de saúde, investigação social e curso de formação.

Fonte: diarioonline.com.br

