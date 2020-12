Prefeitura de Óbidos lança Edital de Abertura de Concurso Público, são 537 vagas

O Prefeito Municipal de Óbidos – PA, no uso de suas atribuições, torna pública a realização de Concurso Público, com 537 vagas, para o provimento de cargos efetivos e de Cadastro Reserva, de Nível Fundamental Incompleto, Fundamental Completo, Médio e Superior, do quadro de pessoal da Administração Pública junto ao Poder Executivo do Município de Óbidos, mediante as condições estabelecidas no Edital de Abertura.

Inscrição

Conforme Edital, o Período de Inscrição será de 11/01/2021 a 11/02/2021, sendo que as taxas de inscriçãoes foram especificadas de acordo com a escolaridade: Fundamental Incompleto: R$ 70,00; Fundamental Completo: R$ 80,00; Médio: R$ 90,00 e Superior: R$ 100,00. As inscrições serão pela Internet no endereço da promotora do Concurso, a FADESP.

Vagas

Quanto ao número de vagas do Concurso, são 537 no total e ficaram assim distribuídas: 97 vagas nível fundamental (incompleto); 83 vagas nível fundamental (completo); 71

Vagas nível médio; 86 vagas nível médio (técnico) e 200 vagas nível superior.

Maiores informações acesse aqui o EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO

Fonte: fadesp.org.br

www.obidos.net.br

