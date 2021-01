Pré-matrícula na rede estadual de ensino encerra no próximo sábado (9)

Ao todo, 166 mil vagas foram disponibilizadas para novos alunos, em diferentes modalidades de ensino, em todas as regiões do Estado.

Desde o dia 14 de dezembro de 2020, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) deu início ao processo de pré-matrícula na rede estadual de ensino, que segue até o próximo sábado (9). Até o momento, já foram realizadas 40.052 matrículas e ainda há disponíveis 126.547 vagas. No total, para o ano letivo de 2021, 166 mil vagas foram disponibilizadas para novos alunos interessados em ingressar na rede pública do estadual, em todos os 144 municípios paraenses.

As inscrições para as novas vagas podem ser feitas de duas formas, tanto por meio do site da Seduc ou através da Central de Atendimento (0800 280 0078), de 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira.

Após o encerramento da fase de pré-matrícula, ocorrerá o processo de confirmação. Para esta etapa, serão necessários algumas documentações para efetivação da vaga, como: original e cópia da certidão de nascimento, da certidão de registro civil ou do RG, original e cópia do CPF e do comprovante de residência atual, duas fotos 3x4 recentes, carteira de vacinação (no caso de crianças); carteira de vacina (para os jovens) e cartão de vacina (no caso de adultos), Cadastro Único / CADÚNICO - somente a cópia da folha da frente (folha resumo), além do original da ressalva ou do histórico escolar do aluno.

De acordo com a secretária adjunta de Ensino, Regina Pantoja, é de suma importância que os pais ou responsáveis dos alunos que pretendem ingressar na rede estadual de ensino, para que se atentem para os prazos, além da importância para o cumprimento desses período.

"Senhores pais ou responsáveis, não percam o prazo para realizarem a pré-matrícula dos seus filhos. O cumprimento desse prazo se faz necessário porque nós precisamos nos organizar também, enquanto Secretaria de Estado de Educação, para receber esses novos alunos na nossa rede. Portanto, estudante que estiver interessado em ingressar na rede estadual de ensino, aproveite o período de pré-matrícula, que começou no dia 14 de dezembro e seguirá até o dia 9 de janeiro. Por favor, estejam atentos aos prazos, aguardamos por vocês; você será sempre bem-vindo aluno, à rede estadual de ensino", pontuou Regina Pantoja.

A coordenadora de Matrícula Escolar da Seduc, Suely Dumont, alertou sobre a importância de se atentar aos prazos para o processo de pré-matrícula escolar, na rede estadual de ensino. "É importante ressaltar que a pré-matrícula para alunos novos estará disponível somente até o dia 9 de janeiro de 2021. Portanto, nós alertamos os pais ou responsáveis, que ainda não acessaram a pré-matrícula, que cumpram este prazo", enfatizou a gestora.

É importante ressaltar que, por conta da pandemia do novo coronavírus, todos os alunos da rede estadual de ensino que estavam matriculados em 2020, vão ser rematriculados automaticamente para o ano letivo de 2021, na série subsequente ao que estavam. Entretanto, se o aluno manifestar interesse em ser transferido para outra escola, deverá procurar a secretaria da escola na qual está matriculado atualmente, para fazer a referida solicitação.

CRONOGRAMA

- 14/12/2020 a 09/01/2021: Pré-matrícula para novos alunos.

- 11/01 a 02/02/2021: Período de confirmação das novas matrículas.

- 11 a 15/01/2021: Confirmação de novos alunos com deficiência.

- 18 a 25/01/2021: Confirmação de matrícula dos novos alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental; das turmas multisseriadas dos anos iniciais do Ensino Fundamental I; da 1ª a 4ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA) Fundamental, Saberes da Terra - Fundamental, Some Fundamental, Educação Infantil Indígena - Pré-Escola, Educação Indígena Ensino Fundamental I e II, e 1ª à 4ª etapa da EJA Fundamental Indígena, Ensino Médio Regular.

- 26/01 a 02/02/2021: Confirmação de matrícula dos alunos novos do Ensino Médio Regular (1ª a 3ª séries); 1ª e 2ª etapas da EJA Médio, SEI, Some Médio, Ensino Médio EJA Campo, Educação Indígena Ensino Médio.

A partir do dia 03/02/2021 até o dia 03/03/2021 - Matrícula de novos alunos sem pré-matrícula, na própria escola, considerando o saldo de vagas.

FONTE: SEDUC

