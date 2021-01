Governo do Pará libera a 7ª recarga do vale-alimentação escolar a partir do dia 11/01

Os alunos da rede estadual de ensino vão receber a 7ª recarga do vale-alimentação a partir do dia 11 de janeiro. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (4), pelo governador do estado, sendo que para a região do Baixo Amazonas acontecerá no dia 19/11.

"Nós vamos continuar com este benefício para assegurar a alimentação de todos os nossos alunos, nos 144 municípios. Vamos também continuar nos protegendo, usando máscara e higienizando as mãos. O vírus ainda está circulando, mas unidos com muita consciência e responsabilidade nós vamos vencer esta pandemia", disse o chefe do executivo estadual.

Com mais esta recarga no valor de R$ 80, o governo totaliza R$ 560 já depositados para cada um dos 576 mil alunos da rede estadual, o equivalente a setes recargas. Um investimento de R$ 312 milhões oriundos do Tesouro Estadual.

A iniciativa foi uma alternativa adotada pelo Governo do Estado, por meio da Seduc, para assegurar a merenda escolar dos alunos da rede estadual de ensino, mesmo com a suspensão das aulas presenciais, no dia 18 de março, como uma das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Cronograma de distribuição do vale-alimentação escolar, inicia dia 11/01 com a liberação para a Região Guajará: Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara do Pará.

No dia 19/01 será a vez da Região Baixa Amazonas, que envolve os municípios de: Alenquer, Almerim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha, Santarém e Terra Santa

Fonte: Agência Pará

