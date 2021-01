Concurso Público da Prefeitura de Óbidos é suspenso, veja o decreto

Foi divulgado nesta sexta-feira, dia 08 de janeiro, o Decreto Nº 022/2021, de 06/01/21, editado pela Prefeitura de Óbidos, assinado pelo prefeito Jaime Silva, o qual suspende a realização de concurso público por 120 dias, que previa 537 vagas, em diversos cargos, nos níveis fundamental, médio e superior, para o quadro de servidores públicos da Prefeitura.

Conforme o Decreto, são várias as justificativas da suspensão do Concurso, cujas inscrições estavam previstas para o período de 11/01/21 a 11/02/21, sendo que as provas objetivas estavam previstas para os dias 27 e 28 de março, o qual seria administrado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – Fadesp.

Confira as justificativas da suspensão do Concurso: Decreto na Íntegra

