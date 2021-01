Em Oriximiná, Cacique Tito da missão Tiriyó foi instituído Ministro da Eucaristia

Aconteceu na sexta-feira, dia 08 de janeiro de 2021, na paróquia de Santo Antônio, em Oriximiná, a Celebração Eucarística presidida por nosso Bispo Diocesano de Óbidos, Dom Bernardo Johannes Bahlmann, onde o Cacique Tito, da missão Tiriyó, foi instituído: Ministro extraordinário da Eucaristia, do Batismo e do Matrimônio.

Ministro da Eucaristia - é, na Igreja Católica, um leigo a quem é dada permissão, de forma temporária ou permanente, de distribuir a comunhão aos fiéis, na missa ou noutras circunstâncias, quando não há um ministro ordenado (bispo, presbítero ou diácono) que o possa fazer.

A assistência aos Matrimônios - O Bispo diocesano, com efeito, pode conceder tal delegação para que possam assistir à celebração do matrimônio, unicamente nos casos em que faltem sacerdotes ou diáconos e somente após ter obtido, para a própria diocese.

O ministro do Batismo - É particularmente louvável a fé com a qual não poucos cristãos, em dolorosas situações de perseguição, mas também nos territórios de missão e em casos de especial necessidade, têm assegurado — e asseguram ainda hoje — o sacramento do Batismo às novas gerações, na falta dos ministros ordenados.

Índios Tiriyó

Os Índios Tiriyó, juntamente com alguns grupos vizinhos (principalmente Katxuyana, Txikuyana, Wayana e Aparai) habitam a Terra Indígena Parque de Tumucumaque. Trata-se de uma área localizada ao norte do Pará e noroeste do Amapá, nos municípios de Oriximiná, Almeirim, Óbidos e Alenquer. A Missão Tiriyó fica localizada ao norte de Óbidos, na fronteira com Suriname e distante cerca de 500 km da cidade de Óbidos.

