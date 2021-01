Em Óbidos, prefeito visita obra do projeto orla e contenção da barreira que está em andamento

O Projeto de Recuperação da Orla da cidade de Óbidos tem como objetivo a reconstrução de parte da orla da cidade de Óbidos, bem como fazer a contenção da barreira que nos últimos anos vinha sofrendo erosão.

Nesta segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021, o prefeito de Óbidos, Jaime Silva e sua comitiva formada por técnicos da prefeitura estiveram visitando a obra, os quais conversaram com o responsável da empresa Laghi Engenharia, Sr. José, que mostrou o projeto e execução da obra, a qual, segundo o prefeito, está sendo executada dentro do planejado.

Visita do Prefeito Jaime Silva e equipe no Projeto Orla

Jaime mencionou durante a visita, sobre o problema de indenização dos moradores que tiveram parte de seus terrenos incluídos no projeto e que irá reunir com esses moradores pra tratar do assunto. Mencionou também da recuperação da Praça do Estreito, que é um projeto do Arquiteto Carlos Antônio (in memoriam), que simboliza a parte mais estreita do Rio Amazonas e que está bastante deteriorada. Sr. José garantiu que a praça será toda recuperada e que está dentro da previsão da empresa.

Praça do Estreito ocupada com materiais de construção

Registramos algumas imagens que mostram o andamento da obra, que está na fase de colocação de grama, drenagem e posteriormente a pavimentação, que segundo o Sr. José, têm a previsão de entrega para março de 2021.



O Projeto Orla

O valor inicial do Projeto de Recuperação da Orla da cidade de Óbidos está orçado na ordem de R$9.980.500,00 (nove milhões, novecentos e oitenta mil e quinhentos reais) ao Município de Óbidos, que foi publicado no Diário Oficial (DOU) em 12 de dezembro de 2019, oriundo do Governo Federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), justificado no processo nº 59204.0001483/2017-72, para a execução de obras em área de risco objetivando conter a erosão da barreira, recuperação e prosseguimento da orla da cidade de Óbidos, oeste do Pará. A ordem de serviço para início das obras foi assinada no dia 07 de agosto de 2020, pela gestão anterior.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

FOTOS DA OBRA...



