Coletiva na Câmara de Óbidos sobre o veto do projeto de insalubridade dos servidores da saúde

Aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 13/01/21, na Câmara Municipal de Óbidos - CMO, uma coletiva com objetivo de falar sobre os encaminhamentos ao veto do Projeto de Lei do Abono de Insalubridade aos servidores de saúde de Óbidos, pelo prefeito de Óbidos, Jaime Silva.

Estavam presentes na coletiva: o Presidente da CMO, vereador Jalison Aquino (Jalico); e os vereadores Nael Vasconcelos, Rubinho Souza, Irmão Negão e Eneilson Aquino.

Jalico iniciou falando sobre o veto total do Prefeito referente ao Projeto de Lei de Insalubridade, o qual comentou: “Queremos dizer a população obidense e aos servidores da saúde, que apesar do recesso, nós não estamos parados. O veto está sendo analisado pelo nosso assessor jurídico, buscando meios e forma legal, para que possamos responder a população de forma correta, concreta e de forma legal, para que possamos dar uma resposta a esses funcionários que tanto merecem essa gratificação”, informou Jalico.

Ainda sobre o veto, Jalico informou que o mesmos será analisado pelo jurídico da Câmara e que terão 30 dias para dar uma resposta para a população, como também já está marcada uma sessão extraordinária da CMO, agendada para terça-feira (19), com objetivo de discutir o assunto com os vereadores.

Outros assuntos foram tratados na coletiva, como os atendimentos do Procon/Óbidos que estão paralisados, assim como a devolução de valores da taxa de inscrição do concurso da CMO, que não aconteceu, aumento de salário de vereadores e secretários, etc.

