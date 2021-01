Ala do Hospital 24hs que servia de depósito dará lugar a leitos para pacientes de covid-19

Em Óbidos, o Hospital Municipal José Benito Priante, mais conhecido pelos obidenses como Hospital 24 horas, possui uma ala que estava sendo utilizado como depósito de materiais em desuso será transformada em um espaço com leitos para receber pacientes com Covid-19.

Nesta quinta-feira, dia 14, por decisão da gestão municipal, o espaço recebeu uma faxina geral e o material que existia no local foi retirado e será feito uma triagem. Os equipamentos que estão bons serão reaproveitados, os que não têm mais condições de uso serão descartados. O prefeito Jaime Silva, que esteve no local acompanhando a limpeza do "depósito", informou que parte do material retirado do local e que esteja em condições de uso serão levados para o almoxarifado da prefeitura.

Assim, segundo o prefeito Jaime Silva, a ala esvaziada receberá reforma necessária, com as devidas adaptações, colocação de mobílias e acondicionados, e se transformará num espaço com 20 leitos hospitalares, sendo que 10 para homens e 10 para mulheres, leitos estes que receberão pacientes com covid-19.

Será um novo espaço para receber doentes da Cocid-19, uma vez que os leitos disponíveis na Santa Casa e Hospital Benito Priante destinados a doentes de Covid-19, já estão todos ocupados e com esses novos leitos, outros pacientes que estão esperando vagas poderão ser atendidos.

Fotos de Vander N Andrade

