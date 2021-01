Peixes apreendidos pela Sema foram distribuídos em Bairros de Óbidos

Aconteceu nesta quinta-feira, dia 14, a distribuição do pescado apreendido pela Secretaria do Meio Ambiente de Óbidos – Sema, dia 14, cerca de 3 (três) toneladas de peixes que estavam sendo transportados em uma embarcação que saiu de Terra Santa, no Pará, com destino a Cametá, cidade próxima a Belém.

As espécimes apreendidas, Mapará e Pescada, foram distribuídas pela Secretaria de Assistência e Promoção Social à população carente de Óbidos, através de entidades que desenvolvem ações voltadas às famílias em situação de riscos e vulnerabilidade, entre elas: Pastoral da Criança, CRAS I e II, Casa da Família de Santa Terezinha, Casa do cidadão da Cidade Nova, Associação do Menino Jesus e Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias.

Nesta sexta-feira, dia 15, foi a vez das seguintes instituições receberam o pescado e realizarem a doação à população: Associação Emaús, Conselho de Pastores, Fazenda esperança e SEURBI.

