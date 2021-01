Em Óbidos, barreira sanitária foi instalada na PA-254

O Decreto Municipal de n° 42/202, de 13 de janeiro de 2021, editado pela Prefeitura de Óbidos, estabelece medidas mais duras para fins de prevenção e de enfretamento à pandemia da Covid-19, que prevê a instalação de uma barreira sanitária na PA-254, Km 04, a qual iniciou nesta sexta-feira, dia 15, e já está em pleno funcionamento.

Conforme o Decreto, a barreira tem objetivo de inspecionar cada veículo que eventualmente transite pelo local, verificar as condições sanitárias dos passageiros e do próprio veículo. Caso as pessoas apresentarem qualquer problema de saúde, em especial respiratório, devem ser acompanhadas por uma equipe de monitoramento da Semsa, que fará os procedimentos e encaminhamentos necessários.

Outra função da Barreira, segundo o decreto, é proibir o ingresso de pessoas na cidade de Óbidos, vindas de outros Municípios na pela estrada. A exceção são as pessoas que comprovadamente residirem na cidade ou estiverem fixados por temporada no Município de Óbidos, como também estiverem em trânsito por questão de trabalho, como os feirantes, transporte de alimentos ou emergência médica.

Segundo informações, inicialmente a Barreira funcionará de quinta a domingo, dias de maior fluxo na rodovia, quando as pessoas se deslocam para balneários, chácaras, sítios, etc. Neste primeiro momento será feito um trabalho educativo e de orientações. Documentos serão cobrados das pessoas que passarem pela barreira.

As pessoas que estão trabalhando na barreira sanitária são de vários órgãos municipais, como: Secretaria de Saúde, Demutran, Vigilância Sanitária, Defesa Civil, com apoio da Polícia Militar.

O alerta quanto a segunda onda do Covid-19 está sendo dado durante as abordagens, assim como orientações sobre a utilização de máscaras, álcool, distanciamento, tudo no sentido de evitar a proliferação do vírus em Óbidos.

Lembrando que no Boletim divulgado pela Semsa nesta sexta feira, dia 15, 86 novos casos foram registrados esta semana, totalizando de 3.555 casos confirmados em Óbidos.

Informações e fotos de Odirlei Santos.

www.obidos.net.br

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3858-em-obidos-barreira-sanitaria-foi-instalada-na-pa-254#sigProIde0f87f1b99 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.