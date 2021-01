Padres e Pastores de Óbidos se reúnem e discutem medidas de prevenção ao coronavírus

Na manhã de sábado, 16 de janeiro, na Cúria Diocesana de Óbidos, Dom Bernardo Johannes Bahlmann, Bispo Diocesano de Óbidos; Padre Jorge Armando Pereira, chanceler da Cúria; Pastor Atilano Valente, da Igreja da Paz e presidente do Conselho dos Pastores de Óbidos e Pastor Rogério Fonteles de Oliveira, do Ministério Internacional da Restauração, se reuniram para falar sobre as medidas do decreto municipal aplicadas para as Igrejas de Óbidos. A partir disso começaram a pensar em conjunto, medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus dentro das Igrejas.

“Convidamos todas as lideranças religiosas de cada município de nossa Diocese, para fazerem o mesmo; se unirem e discutirem as medidas e as ações de solidariedade em favor do nosso povo”, comentaram os organizadores da reunião.

Informações e Padre Rodrigo Allan e Foto de Padre Jorge Armando

