Em Óbidos, vereadores mantiveram o veto do Projeto de Lei de Insalubridade dos servidores de saúde

A Câmara de Vereadores de Óbidos – CMO realizou sessão extraordinária nesta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021, coordenada pelo presidente da Câmara, Jalico Aquino, que teve como pauta a discussão e votação do veto total do prefeito Jaime Silva, referente ao Projeto de Lei de Abono de Insalubridade aos servidores de saúde de Óbidos.

Durante a Sessão, vários vereadores utilizaram da palavra para se manifestar e depois da discussão, votaram secretamente 12 vereadores, os quais mantiveram o veto do Prefeito Jaime Silva ao Projeto de Lei de Abono de Insalubridade aos servidores de saúde de Óbidos, com a seguinte votação: 07 vereadores votaram para manter o veto, enquanto que 05 vereadores votaram pela derrubada do veto.

A seguir estamos disponibilizando o Link do vídeo da sessão transmitido pelo Blog de João Santos.

Fotos de Odirlei Santos



