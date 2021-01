Vacina contra a Covid-19 chega a Óbidos e enfermeira recebe a primeira dose

A enfermeira socorrista Soraya Caetano, que trabalha na Ambulância do Hospital 24h, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Óbidos.

A Vacina contra a Covid-19 chegou no aeroporto de Óbidos nesta terça-feira, dia 19, por volta das 17h30, vinda de Santarém em uma aeronave e na mesma aeronave chegou a vacina destinada ao município de Curuá.

Depois que chegou no aeroporto, a vacina foi recebida pela Secretária de Saúde de Óbidos, Ana Elza, que recebeu 421 dozes da vacina, sendo que 240 dozes para Óbidos e as demais dozes (181) destinadas para índios aldeados.

Chegada da vacina no Hospital 24h

Após a chegada, a vacina foi levada para o Hospital 24h, onde foi realizada a solenidade de início da vacinação, com a presença do Vice Prefeito, Lindomar Marinho, Secretária de Saúde Ana Elza, Eudes Galúcio e Herbenia, quando a enfermeira socorrista Soraya Caeteno, que trabalha na Ambulância do Hospital 24 horas, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Óbidos, sendo que a vacinação continuará nesta quarta-feira, dia 20, de acordo com o cronograma o MS.

