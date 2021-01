IFPA – Óbidos com inscrições abertas ao Processo Seletivo 2021 para cursos técnicos

Inscrições abertas no período de 18 de janeiro a 07 de fevereiro para os cursos técnicos em Florestas, Desenvolvimento de Sistemas, Informática, Agroecologia e Meio Ambiente.

O Campus Óbidos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) abriu inscrições para o Processo Seletivo Unificado (PSU) 2021. São 200 vagas para Cursos Técnicos de Nível Médio, na forma de oferta Integrada, em Agroecologia, Florestas, Desenvolvimento de Sistemas, Informática e Meio Ambiente, e 40 vagas para Curso Técnico Subsequente em Agroecologia. Os candidatos selecionados ingressam no 1º semestre do ano letivo de 2021.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no período de 18 de janeiro a 07 de fevereiro, exclusivamente pela internet, no site do processo seletivo do IFPA: https://prosel.ifpa.edu.br. Para se inscrever no Curso Técnico Integrado, o candidato deverá ter concluído ou estar concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental ou ensino equivalente. Para concorrer às vagas de Curso Técnico Subsequente, é preciso ter concluído ou estar concluindo o 3º ano do Ensino Médio ou ensino equivalente.

Esse ano, em decorrência da pandemia, não haverá prova e os candidatos serão selecionados de acordo com o desempenho escolar. Para as vagas na modalidade Integrada, a classificação será com base nas notas obtidas no 6º, 7º e 8º Anos do Ensino Fundamental ou ensino equivalente.

Já para a modalidade subsequente, será com base nas notas obtidas no 1º e 2º anos do Ensino Médio ou ensino equivalente. A comprovação das notas será por meio de Histórico Escolar ou Boletim Escolar Oficial ou documento escolar oficial. Serão selecionados os candidatos com maior pontuação até o número de vagas ofertadas, por campus, curso, turno e modalidade de concorrência.

Para o Curso Técnico Integrado em Informática, há vagas para o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na Modalidade de Jovens e Adultos (Proeja), voltadas para os candidatos/alunos concluintes do Ensino Fundamental ou ensino equivalente, com idade igual ou superior a 18 anos. Além do Campus Óbidos, outros 17 campi do IFPA também estão participando do Processo Seletivo Unificado 2021, somando 3.602 vagas para cursos técnicos e de graduação em todo o estado do Pará.

FONTE: IFPA – Campus Óbidos

