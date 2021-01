Hospital de Campanha em Santarém, na região Oeste do Pará, será reaberto

Governo do Estado amplia oferta de leitos para o oeste do Pará com a reabertura do Hospital de Campanha em Santarém.

Para dar suporte aos municípios do Oeste do Pará, que enfrentam uma segunda onda de casos de Covid-19, o Governo do Estado ampliou o número de leitos exclusivos para pacientes com a doença. Santarém já conta com 44 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI); em Itaituba há 60 leitos de UTI, e em Juruti também foram instalados 10 leitos de UTI.

"Em Itaituba iniciamos o ano com 10 leitos de UTI, aumentamos para 30 leitos e agora chegamos a 60 leitos no Hospital Regional do Tapajós. No Hospital Regional do Baixo Amazonas, que fica em Santarém, iniciamos o ano com 10 leitos de UTI para pacientes com covid e hoje estamos com 44 leitos de UTI adulto, 4 leitos de UTI pediátrica e 3 leitos de UTI Neonatal. E no Hospital 9 de Abril, em Juruti, instalamos 10 leitos de UTI, todos para dar suporte à população da região Oeste", informa o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Sipriano Ferraz.

A região ainda conta com 54 leitos clínicos em Itaituba, a ampliação de oito para 20 leitos clínicos no Hospital do Baixo Amazonas, em Santarém, e 15 leitos em Juruti .

Hospital de Campanha de Santarém

O Governo do Pará, em parceria com a Prefeitura Municipal, decidiu reabrir o Hospital de Campanha em Santarém, na região Oeste, para enfrentar o aumento de casos da Covid-19 nos municípios do Baixo Amazonas. A previsão é que o Hospital comece a funcionar em dez dias, oferecendo 60 leitos clínicos.

"Está sendo prevista a abertura de 60 leitos clínicos em Santarém, uma parceria entre Estado e município. Se for necessário, ainda há a possibilidade de abrir mais 40 leitos de UTI em Itaituba para atender a população do oeste do Pará", garante o secretário adjunto de gestão administrativa da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Ariel Barros.

O Hospital de Campanha de Santarém vai funcionar na creche Centro Municipal de Educação Infantil Paulo Freire.

