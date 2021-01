NOTA DE FALECIMENTO:  Profa. Maria Luiza Pinto Bentes

É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento da Professora Maria Luiza Pinto Bentes, brasileira, viúva, professora aposentada, que residia em Óbidos. Professora Maria Pinto veio a óbito em Belém do Pará, vítima da Covid 19, após considerável período de internação hospitalar, em que foram envidados todos os esforços possíveis, objetivando lhe restituir a sua preciosa saúde. Submissos e resignados ante esse infausto acontecimento, rogamos à Deus que acolha a sua bondosa alma na Pátria Celeste e determine que seja conduzida à morada eterna na Casa do Pai, reservada aos filhos fiéis e justos. (Geraldo Magela)

Nossos profundos sentimentos aos seus familiares e amigos!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.