Prefeitura de Oriximiná doa cinco cilindros de oxigênio à Santa Casa de Óbidos

O Bispo Dom Bernardo Johannes Bahlmann, fez o pedido dos cilindros para o Prefeito Delegado Fonseca de Oriximiná, ambos preocupados com as dificuldades da Santa Casa para o tratamento dos pacientes acometidos pelo COVID-19.

Na usina de oxigênio, o Prefeito Delegado Fonseca, Frei Jamilsom e Edson Siqueira, Secretário do Interior de Oriximiná, enviaram os cilindros para a Santa Casa de Óbidos e o Prefeito confirmou o firme propósito de Oriximiná ajudar os municípios vizinhos do Oeste do Pará.

Os cilindros de oxigênio vão ajudar no cuidado dos pacientes com COVID-19.

