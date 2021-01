Governo prossegue com a pavimentação de rodovias na região oeste do Pará

Óbidos ganhará a extensão de 8,70km. As estradas da região receberão pavimentação asfáltica e sinalização horizontal e vertical, entre outros serviços realizados. .

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Transportes (Setran), prossegue com as obras de construção e pavimentação de oito rodovias na região Oeste do Pará. Estão sendo construídas as seguintes estradas: PA-254; PA-370, PA-427; PA-437; PA-423; PA-419, PA-439; e ainda a Rodovia Transuruará.

Ao todo, as oito rodovias do Oeste paraense juntas ganharão quase 300 quilômetros de pavimentação asfáltica e sinalização horizontal e vertical. Atualmente, as obras estão em fase de instalação de redes de drenagem de águas pluviais, que servem para garantir o escoamento adequado das águas das chuvas e das enchentes dos rios próximos às vias. Ocorrem ainda outros serviços, como terraplanagem e construção de sub-base e base, entre outros.

Outras vias estão em fase de instalação de redes de drenagem de águas pluviais

A PA-437, na região de Óbidos, ganhará a extensão de 8,70 quilômetros da pista. A execução dos serviços está na fase de montagem dos canteiros de obras.

Na PA-423, em Monte Alegre, a extensão que será construída e pavimentada compreende 40 quilômetros. A obra está em fase de limpeza da pista e execução de serviços de topografia e terraplanagem.

Na PA-254, localizada no município de Oriximiná, as equipes executam serviços de instalação de canteiros, terraplanagem, limpeza lateral e a construção da rede de drenagem de águas pluviais.

Maior rodovia do estado do Pará, a PA-254 tem mais de 380 quilômetros de extensão e recebe, pela primeira vez, serviços de construção e pavimentação em um trecho de 48 quilômetros, no perímetro entre a PA-439 até a vila de Cipoal, na cidade de Oriximiná. Ao todo, a estrada passa por nove municípios da região do Oeste do Pará.

Na PA-427, em Alenquer, estão sendo executados os serviços de terraplanagem, base e sub-base, e ainda a instalação das redes de drenagem de águas pluviais. A pavimentação de 18 quilômetros da rodovia completam os 23 quilômetros da estrada, já que o Estado havia pavimentado outros quatro quilômetros da via em 2019.

Na PA-370, a pavimentação da pista construirá 34,5 quilômetros da rodovia. As equipes estão em fase de instalação de canteiros de obras e da usina de asfalto, edificações para escritório e oficina. Há ainda a construção e pavimentação da rodovia Transuruará, no trecho do entroncamento da BR-230 (Uruará) até o entroncamento da PA-370 (Rio TuTuí), que está também na fase de mobilização e instalação de canteiro de obras.

A PA-439, em Oriximiná, receberá 17 quilômetros. As equipes trabalham na limpeza da pista e retirada de pontos críticos. Na PA-419, em Prainha, está em fase final de conclusão de três quilômetros de pavimento asfáltico.

A previsão para entrega das rodovias é em meados de 2022. Segundo Adler Silveira, titular da Setran, faz parte do planejamento estratégico do Governo do Estado investir em obras de construção e pavimentação de rodovias em todas as regiões de integração do Pará. "São obras completas, construídas com sistema de rede de drenagem de águas das chuvas, base, sub-base, e que são entregues pavimentadas, sinalizadas, proporcionando maior segurança e agilidade ao modal rodoviário paraense", destacou Adler Silveira.

A Setran já levou asfalto para trechos das seguintes rodovias: PA-427, em Alenquer, que recebeu anteriormente quatro quilômetros de pavimentação; PA-439, em Oriximiná, foram pavimentados quatro quilômetros; a PA-429, em Curuá, que recebeu três quilômetros de asfalto; e ainda a PA-423, em Monte Alegre, que ganhou três quilômetros pavimentados.

O Estado deve lançar, ainda este ano, novas obras na região Oeste do Pará, entre elas, a construção de duas pontes nas rodovias Transuruará e outra na PA-370, uma sobre o rio Tutui e outra sobre o rio Curuá-una.

FONTE: Agencia Pará

