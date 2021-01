Em Óbidos, idosos começam a receber vacina contra a covid-19

A vacinação contra a covid-19 iniciou em Óbidos no dia 19 de fevereiro de 2021, quando os servidores da saúde começaram a receber a vacinação por ordem de prioridade.

Continuando a vacinação por prioridade, a Secretaria de Saúde, com a coordenação da equipe da Divisão Epidemiológica do município de Óbidos, iniciou nesta sexta-feira, dia 19, a vacinação de idosos que tenham mais de 90 anos, com meta de vacinar idosos da cidade e da zona rural.

Dona Zizi, 92 anos, primeira idosa vacinada

Assim, Dona Maria de Aquino Castro (dona Zizi) de 92 anos, moradora da Trav. Lauro Sodré, foi a primeira idosa a receber a dose da vacina contra a Covid-19, em sua casa, sendo que a vacinação terá prosseguimento nessa faixa etária nos próximos dias.

