Diocese de Óbidos suspende celebrações e reuniões por conta do Lockdown

A Diocese de Óbidos decretou neste sábado, dia 30, a suspensão de missas e reuniões em todos o municípios que fazem parte da entidade. O decreto, segundo a Diocese, teve como motivação o crescente aumento do número de infectados pela Covid-19 na Região do Baixo Amazonas, elevando muitas pessoas a óbito.

Decorrente desse aumento exponencial da covid-19 na no Baixo Amazonas, levou o Governo do Estado do Pará a mudar o bandeiramento, do vermelho para o preto, levando os municípios da região ao lockdown, que entra em vigor a partir do dia 1º de fevereiro de 2021.

Destacamos alguns itens do decreto da Diocese de Óbidos:

1 - Ficam suspensas por tempo indeterminado as celebrações de Missas presenciais;

2 - Permanecem suspensas todas as atividades pastorais como encontros, catequeses, formações, reuniões, romarias, retiro, festas de padroeiros e afins;

3 - Cada paróquia deve promover dentro de suas possibilidades, que suas celebrações eucarísticas sejam realizadas de forma remota, sendo transmitidas por meio das mídias sociais.

Veja o Decreto na íntegra.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.