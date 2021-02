ÓBIDOS EM LOCKDOWN: Novo Decreto da Prefeitura dispõe sobre medidas de Lockdown

ÓBIDOS EM LOCKDOWN: Foi divulgado nesta segunda-feira, dia 1º, o novo Decreto nº 106/2021 da Prefeitura Municipal de Óbidos, o qual dispõe sobre a suspensão total de atividades não essenciais, ou seja, o lockdown, no âmbito do Município de Óbidos-PA, visando a contenção do avanço descontrolado da pandemia do corona vírus COVID-19.

As medidas do Decreto seguem o Lockdown anunciada pelo Governo do Estado do Pará, para os Municípios do Baixo Amazonas, o qual entrou em vigor nesta segunda-feira, 01/02/21, zero hora e vai até 11/02/21.

As medidas descritas no Decreto foram discutidas neste sábado, dia 30, pelo Comitê de Crise do município de Óbidos, composto por representantes do Governo Municipal através das secretárias de saúde e defesa Civil, lideres religiosos, segurança, Associação Comercial, dono de lotéricas, gerente de bancos e outros, que se reuniu na Casa da Cultura para debater as medidas do Locdown no Município de Óbidos.

O novo decreto que entrou em vigor nesta segunda-feira, 01/02/202 e vai até 11/02/21, levou consideração a consolidação de tendência de aumento da contaminação provocada pela pandemia decorrente do COVID 19, a disponibilidade de leitos comuns e de UTI na Região Oeste do Pará, notadamente na calha norte e no Estado, o aumento da taxa de contaminação, a falta de insumos como oxigênio entre outros, bem como as medidas e recomendações das agências de saúde do Poder Executivo do Estado do Pará.

Destacamos aqui alguns artigos do novo decreto que estabelece o Lockdown no Município de Óbidos:

Art. 2º. Durante a vigência do LOCKDOWN, todos os munícipes de Óbidos-PA estão obrigados ao cumprimento das seguintes medidas:

I- Proibição de circulação de pessoas nas ruas da cidade, sejam pedestres ou em veículos de tração motora, humana ou animal, salvo por motivos de força maior, justificadas nos seguintes casos:

a) Aquisição de gêneros alimentícios, medicamentos, produtos de higiene pessoal e limpeza, bem como produtos médico-hospitalares;

b) Consultas na área de saúde e/ou exames médicos, laboratoriais ou hospitalares;

c) Operações bancárias consideradas inadiáveis como saques e depósitos de numerários em agências bancárias e/ou casas lotéricas;

d) Realização de trabalho, nos serviços e atividades consideradas essenciais, nos termos do anexo I deste decreto;

1º - nos casos permitidos de circulação de pessoas é obrigatório o uso de mascara em qualquer ambiente público;

Segundo o Decreto, durante a vigência do LOCKDOWN estão proibidos (dos) os funcionamentos de: depósito e comercialização de bebidas alcóolicas, inclusive nos supermercados, mesmo que seja através de entrega a domicílio; cultos religiosos de forma presencial, reuniões que provoquem aglomerações em espaços públicos e privados, entre outras proibições.

O Decreto, em seu 5º Artigo, também prevê sansões para quem não cumprir as determinações do Decreto, que vai desde advertência e multas diárias que vão de 150 reais para pessoa física, até 150 mil reais para pessoa jurídica, assim como embargo e/ou interdição do estabelecimento.

CLIQUE AQUI PARA VER O DECRETO NA ÍNTEGRA.

