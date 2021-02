A 1ª Sessão da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Óbidos foi realizada por videoconferência

Aconteceu nesta terça-feira, dia 02 de fevereiro de 2021, a Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Óbidos deste ano, no formato virtual, através de videoconferência, da qual participaram os vereadores da 19° Legislatura.

O formato virtual da sessão da CMO foi garantida pelos vereadores através da Portaria 17/2021 que suspendeu as sessões plenárias presenciais do Poder Legislativo de Óbidos, em virtude dos decretos Municipal e Estadual que determinaram o Lockdown para o Município de Óbidos e região, seguindo as medidas de prevenções contra a Covid-19.

Durante a sessão, após a fala dos vereadores, vários requerimentos e encaminhamentos foram apresentados pelos mesmos, que no final foram colocados em votação e aprovados durante esta Primeira Sessão da Câmara Municipal de Óbidos na legislatura que inicia em 2021.

Entre os requerimentos destacamos:

- Pedido de recuperação do ramal do Canta galo;

- Pedido de recuperação e terraplanagem Rua 4, Bairro do Perpétuo Socorro;

- Pedido de estudo para Secretaria de Saúde para concessão de gratificação salarial para os profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente do combate a Covid-19, este requerimento foi assinado por vários vereadores;

- Pedido de recuperação e ampliação dos prédios das escolas da Comunidade do Flexal;

- Reparo de iluminação pública das ruas da cidade de Óbidos;

- Pedido de intermediação junto a CELPA para ligação da iluminação pública já instaladas da PA-437;

- Instalação e reparo de caixas d´água nas comunidades do Fuzil e Sucuriju,

- Pedido ao Governo do Pará a isenção de ICMS e taxas de iluminação aos contribuintes de Óbidos, até o final da pandemia;

Outros requerimentos verbais foram formalizados.

