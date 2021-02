Em Óbidos, já foram vacinadas 553 pessoas contra a Covid-19 

A vacinação contra a Covid-19 iniciou em Óbidos no dia 19 de fevereiro de 2021, quando os servidores da saúde começaram a receber a vacinação por ordem de prioridade. Sendo que no dia 29/01/21, iniciou a vacinação de idosos com mais de 80 anos.

Nesta terça-feira, dia 02/02, a Prefeitura Municipal de Óbidos através da Secretária Municipal de Saúde, divulgou um boletim informativo dos números da imunização contra o Coronavírus no município, que já alcançou o número de 553 pessoas vacinadas.

Segundo o Boletim, já forma vacinados:

Indígenas aldeados: Número de vacinados 77 e mais 4 trabalhadores da aldeia.

Trabalhadores da Saúde: 368 pessoas vacinadas, doses recebidas 393;

Idosos com mais de 80 anos: 104 pessoas vacinadas, doses recebidas 551

Quanto a vacinação para idosos a partir de 80 anos, nesta data (02/02/21), está acontecendo nos bairros do Centro, Lourdes, Santa Terezinha e Perpétuo Socorro.

www.obidos.net.br - Fotos da SEMSA

