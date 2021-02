NOTA DE PESAR: Falecimento de Luiz Martins (Luizão)

É com muita tristeza que comunicamos o falecimento do amigo Luiz Martins (Luizão), companheiro de todas as horas, o qual veio a óbito na madrugada deste sábado, dia 06, vítima de complicações cardíacas.

Neste momento de dor, consternação e muita tristeza, prestamos nossas homenagens ao amigo Luizão, "Remista Raiz", e pedimos a Deus que lhe dê paz e conforto a sua alma!

Deixamos os nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos.

“Bom Dia minha Boca”

Amigos do “FUTEBOL PAUXIS”, em Belém.

