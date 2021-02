Idosos das comunidades de Óbidos foram vacinados contra Covid-19

Idosos com mais de 80 anos das comunidades do Flexal, Igarapé Acú, Arapucu e Curumu receberam vacina contra Covid-19.

A Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos, através da Coordenação de Vacinação, publicou o calendário de vacinação para idosos com mais de 80 anos de idade, e seguindo esse calendário, os idosos das comunidades do Flexal, Igarapé Acú, Arapucu e Curumu receberam vacinas contra a covid-19.

Dona Nila Pereira de 102 anos foi a primeira a ser vacinada no Distrito do Flexal, que aconteceu na sexta-feira, dia 05, assim como os idosos da comunidade de Igarapé Açu. Segundo informações, ao todo, 77 idosos foram vacinados nessas duas comunidades.

Dona Nila Pereira de 102 anos, comunidade do Flexal

No sábado, dia 06, foi a vez dos idosos das comunidades do Arapucu e Curumu receberem a imunização contra a covid-19. Dona Creuza da Silva, de 101 anos de idade, moradora do Curumu, foi a primeira pessoa a receber a dose da vacina contra a covid-19. Cerca de 30 idosos da região do Curumu e Arapucu receberam vacinas.

A próxima etapa de imunização nas comunidades será divulgada pela equipe de vacinação da Secretaria de Saúde e assim que for disponibilizada, divulgaremos neste espaço.

Mais Vacinas

Segundo informações do Governo, mais 64.400 doses da vacina CoronaVac já estão no Pará. Chegaram no final da noite deste sábado (6) no Aeroporto Internacional de Belém. Mais uma remessa dos imunizantes contra à Covid-19. Esta é a quarta remessa de vacinas contra o novo coronavírus enviada pelo Ministério da Saúde (MS). Agora a Sespa inicia o processo de logística para enviar aos municípios na próxima segunda-feira, 8.

www.obidos.net.br - Fotos de Agostinho Guimarães e Ascom/Pmo



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/3916-idosos-das-comunidades-de-obidos-foram-vacinados-contra-covid-19#sigProId062264d823 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.