Vídeo do Bloco Pai da Pinga para matar a saudade

Este ano de 2021 não terá o Carnapauxis em Óbidos por conta da Pandemia. Consequentemente, não teve um dos mais irreverentes blocos de Carnaval de Óbidos: o Bloco Pai da Pinga, que todas as segundas-feiras, saía pelas ruas de Óbidos amimando o pré – Carnapauxis, dias que antecede os dias oficiais do Carnaval.

Nesta segunda-feira, dia 08, deveria ser o encerramento do Bloco Pai da pinga, entretanto este ano, por conta da Pandemia, não foi possível. Entretanto, Arthur Júnior, um dos coordenadores do Bloco, divulgou um vídeo em homenagem ao Pai da Pinga, com a música do Bloco de 2021.

“Hoje seria nossa última segunda-feira no Pré- Carnapauxis 2021. Infelizmente não foi possível brincarmos juntos esse ano, mas curta esse vídeo pra matar saudade do autêntico bloco de rua de Óbidos. Pai da Pinga!”, comentário de Arthur Jr em suas redes sociais.

Veja o Vídeo!

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.