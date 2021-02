Emater oferece apoio especializado a produtores interessados no Crédito Rural

Pequenos e médio produtores contam com uma aliada no acesso a investimentos para seus negócios. A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater-PA) oferece serviço especializado para elaboração de projetos imprescindíveis para pleitear o crédito rural no Banco do Estado do Pará (Banpará), conforme as diretrizes previstas no Plano Safra.

Até junho deste ano são R$ 178,9 milhões disponibilizados para o apoio à produção, aquisição de insumos, entre outros. Para inscrição no programa é necessário a participação de um projetista para definir o planejamento da produção agrícola.

Diretor Técnico da Emater, Rosival Possidônio informou que em 2020 foram elaborados mais de 1.300 projetos que possibilitaram aos produtores o acesso a mais de R$ 72 milhões em financiamentos.

"A nossa meta para 2021 está na casa de R$ 100 milhões e queremos atingir no fechamento de 2022, R$ 200 milhões. Para isso esse recurso deverá ser investido na bovinocultura, seja de corte ou de leite; na fruticultura, com maracujá, milho, acerola; no manejo de açaizais nativos, na pesca artesanal, na agricultura e assim em outras culturas que são de fundamental importância para o progresso do nosso estado. As culturas são as mais diversas dependendo da região onde são elaborados os projetos", detalhou Rosival Possidônio.

Outras culturas contempladas são plantio de mandioca, abacaxi, arroz (sequeiro), mamão, além de plantio e custeio de lavoura de pimenta do reino, cacau e limão, avicultura, bubalinocultura leiteira, aquisição de trator de pneu, hortas, entre outros.

Para que o número seja superado, a Emater trabalha para melhorar e qualificar a relação com os agentes financeiros. De forma conjunta, trabalha na qualificação dos técnicos para que possam utilizar de forma correta as ferramentas digitais que os bancos oferecem para a internalização de projetos de crédito.

"Estamos, cada vez mais, trabalhando com os agentes financeiros para que haja mais concatenamento da ferramenta utilizada. E capacitar cada vez mais os nossos técnicos não só na questão da gestão de propriedade, de elaborar os projetos fazer a assistência técnica de fato mas de terem maior acesso à tecnologia de utilização dessas ferramentas", acrescentou o diretor da Emater.

As linhas de crédito mais acessadas são oriundas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). "Todas essas atividades, a Emater está inserida no processo de desenvolvimento, posto que acreditamos que não pode haver um desenvolvimento da agricultura, pecuária e piscicultura, especificamente, sem a presença de recursos para que se possa custear as despesas e fazer os investimentos necessários além da questão da assistência técnica", avaliou Rosival.

Linhas mais acessadas

Pronaf Mais Alimentos: o produtor rural tem acesso ao empréstimo rural para investir na sua produção, aumentar a produtividade e reduzir os custos, visando à elevação da renda familiar e favorecendo o agronegócio.

Pronaf A: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares, pessoas físicas e jurídicas, e a cooperativas para investimento em beneficiamento, armazenagem, processamento e comercialização agrícola, extrativista, artesanal e de produtos florestais; e para apoio à exploração de turismo rural.

Pronaf B: financiamento a agricultores e produtores rurais familiares (pessoas físicas) que tenham obtido renda bruta familiar de até R$ 23 mil, nos 12 meses de produção normal que antecederam a solicitação da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).

Pronaf Mulher: Financiamento à mulher agricultora integrante de unidade familiar de produção enquadrada no Pronaf, independentemente do estado civil. Mulheres agricultoras integrantes de unidades familiares de produção, que apresentem Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) válida.

Para ter acesso ao auxílio da Emater, basta procurar o escritório local da Emater, que está em todos os 144 municípios paraenses.

A lista completa de endereços e contatos está disponível no site: www.emater.pa.gov.br.

FONTE: Emater

