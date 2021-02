Em Óbidos, iniciou a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19

Soraia Gláucio e Dr. Cléo foram os primeiros a tomar a segunda dose da vacina contra o coronavírus em Óbidos.

Iniciou nesta sexta-feira, dia 21, em Óbidos, a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus, sendo que o município recebeu 421 doses destinadas aos profissionais de Saúde que já receberam a 1ª dose.

O prazo para que os profissionais de saúde tomem a 2ª dose da vacina é de duas a quatro semanas, assim, os primeiros a receberem a 2ª dose, serão os grupos prioritários como: os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que trabalham na linha de frente contra o coronavírus.

Segundo informações da Secretaria de Saúde de Óbidos - Semsa, na próxima segunda-feira, dia 15, as equipes de vacinação estarão se dirigindo à região de várzea do município, para dar continuidade a vacinação dos idosos com idade a partir de 80 anos.

Ao todo, já foram vacinados cerca 1.067 obidenses, entre profissionais da saúde, indígenas e idosos a partir de 80 anos, conforme as prioridades.

A expectativa da Secretaria de Saúde é que na próxima semana, cheguem mais vacinas, para dar início a vacinação de idosos a partir de 60 anos.

Fonte: Comunicação/ PMO

