OAB/PA Subseção Óbidos  homenageia a Advogada Lúcia Pantoja com Honra ao Mérito

Durante a solenidade da OAB/PA Subseção Óbidos, que aconteceu nesta quarta-feira, dia 10, por meio de uma reunião virtual, foi feita uma homenagem especial a Dra. Lúcia Pantoja.

A homenageada, primeira advogada da comarca de Juruti, Dra. Maria Lucia Pantoja de Farias, foi agraciada com a entrega do Título de Honra ao Mérito, em reconhecimento pela sua atuação ao longo de mais de três décadas de inscrição na OAB/PA, no fortalecimento da advocacia do baixo Amazonas. Carreira essa primada pela justiça social, pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas.

Emocionada a Dra. Maria Lucia parabenizou aos colegas e homenageou seu esposo e sua família por ter sido possível esse significativo momento em que viveu, em especial a sua mãe, dona Chaguita Pantoja, como era conhecida, foi historiadora e presidente da Associação Cultural Obidense.

“Devo Ihes dizer da sincera emoção em receber tão emérita homenagem pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO PARÁ, SUBSEÇÃO DE ÓBIDOS, que hoje me concede o TÍTULO DE HONRA AO MÉRITO, considerando os meus trabalhos prestados, como profissional do direito, na comarca de Juruti e municípios circunvizinhos. Recebo todo esse meritório reconhecimento com muita gratidão, e o divido com meu marido Edivaldo Farias e meus filhos Ricardo Augusto, Edivaldo Junior e Ana Luíza, quando reconheço que são os meus maiores incentivadores, através de todo o respeito e carinho que advém dessa maravilhosa família”, comentou Dra. Lúcia em seu discurso.

A Solenidade contou com a presença da presidente da Subseção da Advogada Caroline Leite Giordano, secretário geral, Dr Fernando Amaral Sarrazin Junior e Dra. Julcineide Vieira de Mattos Arce; presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança do Adolescente do Idoso e da Pessoa com Deficiência,

