Membros da equipe do Barco Hospital Papa Francisco testam positivo para covid-19

A Diocese de Óbidos divulgou neste sábado, dia 14, um comunicado informando que o Frei Joel e mais sete membros da equipe do Barco Hospital Papa Francisco e São João Paulo II foram testados positivo para o COVID-19 e encontram-se hospitalizados, os quais encontram-se em estado clínico estável e em isolamento no Hospital Nove de Abril no município de Juruti -PA.

Segundo o comunicado, os demais membros da equipe, isto é, dezenove dos vinte e seis funcionários foram considerados assintomáticos sem a manifestação de febre ou qualquer outro sintoma. Assim, foram encaminhados para cumprirem o isolamento social em suas casas.

Veja o Comunicado...

