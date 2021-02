Relembrando o Carnapauxis: Hoje (13) seria o dia do desfile do Bloco Águia Negra

Este Ano de 2021, por conta da Pandemia, não houve o Carnapauxis, a Festa do Mascarado Fobó, que acontece todo ano em Óbidos e arrasta milhares de foliões pelas ruas enladeiradas da cidade.

Para homenagear os Blocos que desfilam durante os 07 dias de folia em Óbidos, estamos postando fotografias do Bloco Águia Negra do ano de 2020.

Clique no link seguinte:

A Seguir a poesia de Ronielson Nunes, sobre o Bloco Águia Negra

ÁGUIA NEGRA MINHA PAIXÃO

(Cultura, fé e solidariedade)



Águia Negra, Águia Negra do meu coração.



Este ano não podemos estar rua

Nem descer a Lauro Sodré

Mais crendo em dias melhores

Águia Negra é fonte de fé



Fazendo a nossa oração

Pedindo ao Sagrado Coração

Águia Negra meu amor

Minha paixão



Logo tudo isso passar

O Águia voltar a alegrar

Descendo e subindo ladeiras

Na avenida você vai dançar

Ao ouvir o sax do juninho

Vem pra avenida brincar



Fique em casa para se proteger

O CoronaVirus nós vamos vencer

Use máscara e álcool em gel

O milagre vai acontecer



Vamos viver Carnapauxís em nossa casa

Nos tornando solidários com o irmão

Mostrar seu amor pelo Águia Negra

Ajudando todos de coração

Uma abraço fraterno

Um aperto de mão

Em 2022 nos encontremos na avenida

Deste nosso amado torrão

Ouvido a voz de Toni Amaral alegrando nossa nação



Declarando nosso amor por Óbidos

Dizendo sou Águia Negra de Coração....



Ronielson Nunes/Óbidos-Pá

Bloco Águia Negra, o Rei das Ruas.

