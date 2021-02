Este Ano de 2021, por conta da Pandemia, não houve o Carnapauxis, a Festa do Mascarado Fobó, que acontece todo ano em Óbidos e arrasta milhares de foliões pelas ruas enladeiradas da cidade.

Para homenagear os Blocos que desfilam durante os 07 dias de folia em Óbidos, estamos postando fotografias do Bloco Unidos do Morro, o Bloco da do ano de 2020.

Clique no link seguinte:

