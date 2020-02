CARNAPAUXIS 2020: Mascarados Fobós dominaram o Bloco do Morro

O Bloco Unidos do Morro desfilou nesta segunda-feira, dia 24, foi muito bem organizado em alas por seus organizadores , trouxe para o corredor da Folia a alas das Baianas, do frevo e centenas de Mascarados Fobós, que é a marca registrada do bloco. Este ano trouxe como tema: Mascarado Fobó - Guardião da Amazônia.

O Bloco Unidos do Morro diferencia-se dos demais, pela quantidade de foliões vestidos de Mascarados, cujo objetivo principal é não se “manjar”, ou seja, não ser reconhecido pelos outros foliões pois caso isso aconteça será desmascarado – “manjado”. Se o mascarado chegar ao final da brincadeira sem ser “manjado”, no outro dia ele repete o dominó (macacão floral), caso contrário tem que escolher outro dominó e outra máscara, capacete... Acontece muitas vezes do mascarado não ser “manjado” durante todo o carnaval, isso é motivo de orgulho para o brincante, pois aprontou todas e não foi reconhecido. Não esquecendo a grande quantidade de maisena que os mascarados utilizam para sujar quem apareça pela frente.

O Bloco Unidos do Morro entrou no corredor da folia por volta 18h50 chegando a Praça da Cultura por volta da 20h30, onde uma multidão se formou transformando a Praça da Cultura num local de alegria e muita diversão.

O Carnapauxis encerra nesta terça (25) com o Bloco da Virgens, bloco de homens vestidos de mulheres, representante do Bairro de Santa Terezinha.

BLOCO UNIDOS DO MORRO: Histórico

