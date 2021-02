Missa de quarta-feira de Cinzas acontecerá em Óbidos com a presença da imagem de Bom Jesus

A quarta-feira de cinzas é o primeiro dia da Quaresma no calendário da Igreja Católica Apostólica Romana. Neste dia, tradicionalmente são realizadas Missas, nas quais os participantes são abençoados com cinzas pelo Padre que preside a cerimónia.

Em Óbidos, a missa de quarta-feira de cinzas, será realizada na Catedral de Sant´Ana, no dia 17, com início previsto para as 07h, na presença da imagem de Bom Jesus, a qual será transmitida via web pelas redes sociais da Diocese e retransmitida na Fanpage deste site. Logo após a missa, a imagem de Bom Jesus percorrerá as principais ruas de Óbidos em um veículo.

Segundo Dom Bernardo, procissões de Bom Jesus aconteceram em 1835 e 1855, quando o povo de Óbidos passou por eventos que afetou muito a população. Este ano, por conta da pandemia que atinge o mundo todo e muito fortemente o município de Óbidos, a procissão de Bom Jesus voltará a acontecer, desta vez com a condução da imagem de Bom Jesus pelas ruas de Óbidos, em um veículo, obedecendo todos os protocolos de segurança, ora determinados por decretos da Prefeitura e do Estado.

Procissão de Bom Jesus.

Segundo o Pe. Sidney Canto, em seu artigo “A devoção obidense ao Bom Jesus”, a primeira vez que os obidenses presenciaram a procissão de Bom Jesus, foi em 1835, por conta da Cabanagem. Veja o que comenta o artigo sobre o fato:

“Em 1835, a Cabanagem eclodiu na Província do Grão-Pará. A cidade de Óbidos voltou-se novamente para o Bom Jesus, para que a Vila não sofresse com as tensões políticas que assombravam o interior da Província”.

O segundo evento aconteceu em Óbidos em 1855, por conta da peste da cólera que atingiu o município, matando muitos obidenses. Sobre este evento Pe. Sidney cita em seu artigo que:

“Em 1855, entretanto, grassou a peste da cólera pela cidade de Óbidos. Várias pessoas foram acometidas pela doença. Muitas pessoas morreram. A epidemia atingiu em cheio diversas famílias, sem acepção de ricos ou pobres. O Bispo do Pará pediu que o povo confiasse em Deus e incentivou as devoções pias para que a peste fosse contida pelas forças divinas. O povo de Óbidos novamente se apegou ao Bom Jesus para que viesse em socorro dos devotos obidenses que padeciam da epidemia. Passada a peste, mais ou menos no mês de setembro de 1855, o povo começou a construir a nova igreja, em um terreno alto, situado nos confins da agora cidade de Óbidos. Abriu-se um largo”.

Finalizando o Artigo, Pe. Sidiney faz um pedido: “Que o Bom Jesus volte a olhar para o povo obidense com o grande amor do seu coração e nos livre da pandemia que ora nos aflige”.

