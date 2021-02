NOTA DE PESAR: Maria do Carmo Sousa

Com imenso pesar, comunicamos o falecimento da obidense Sra. Maria do Carmo Sousa, que veio a óbito nesta segunda-feira, dia 15, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina.

Em nome da Equipe do Site www.obidos.net.br, manifestamos o nosso carinho e as nossas condolências a toda sua família e amigos. Que as nossas preces alcancem os seus corações como sinal de uma presença amiga e fraterna neste momento de dor e luto.

Rezemos para que Deus, rico em misericórdia, acolha Maria do Carmo Sousa em sua morada celeste; que a luz divina brilhe sobre ela.

À família enlutada, especialmente a José Marinho, Rogério, Cristiane Sousa e Chico, desejamos muita força e o conforto no coração!

Equipe do Site www.obidos.net.br

