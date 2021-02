Municípios do oeste do Pará sairão do lockdowm na sexta-feira, dia 19

A região da Calha Norte e Baixo Amazonas, no noroeste paraense, sairão do lockdown e entrarão no bandeiramento vermelho em relação ao risco de infecção pelo coronavírus. O anúncio foi feito pelo Governador Helder Barbalho, através das redes sociais.

Segundo Helder, a mudança será publicada na edição de quinta-feira (18) do Diário Oficial do Estado e valerá a partir de sexta-feira (19).

“A mudança valerá, a partir de sexta-feira (19), devido a estabilização dos casos de Covid, na região Oeste do Estado e também a reabertura do Hospital de Campanha, em Santarém, que ocorrerá nesta sexta-feira”, informou Helder em sua rede social.

A mudança ocorre devido a estabilização dos casos de covid-19 na região Oeste do Estado e também pela reabertura do Hospital de Campanha de Santarém.

A região Oeste do Pará está em regime de lockdown, desde 1º de fevereiro, em cumprimento ao Decreto Estadual 800/2020, que alterou o bandeiramento de vermelho para preto, indicando zona de contaminação aguda, com medidas ainda mais restritivas. A medida foi adotada devido ao alto número de internações de pessoas infectadas pelo novo coronavírus registrado na região.

Municípios do oeste do Pará que entraram em Lockdown: Alenquer, Almeirim, Belterra, Curuá, Faro, Juruti, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Santarém e Terra Santa.

Conforme boletim desta quarta-feira, dia 17, Óbidos conta com 83 mortes por covid-19 e 4.448 casos confirmados desde o início da pandemia.

