IBGE abre quase 7 mil vagas temporárias Para o Censo 2021 no Pará 

Visando a realização do Censo Demográfico 2021, O IBGE Pará divulga hoje (18) a abertura do Processo Seletivo Simplificado para a contratação de 6.768 agentes temporários no estado do Pará. Os cargos se dividem em Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador. As inscrições iniciam na próxima sexta-feira (19) para o cargo de recenseador e terça-feira (23) para os cargos de ACM e ACS e podem ser realizadas no site do Cebraspe até os dias 15 de março para ACM e ACS e 19 de março para Recenseador. As provas serão realizadas presencialmente nos dias 18 e 25 de abril e serão aplicadas em todos os municípios para os quais houver vagas.

O cargo de ACM destina-se aos trabalhos de gerenciamento e acompanhamento da coleta em cada município, enquanto o de ACS aos trabalhos administrativos e técnico operacionais, além de supervisionar o trabalho realizado pelos recenseadores. As remunerações serão de, respectivamente, R$ 2.100,00 e R$ 1.700,00. Além do salário, terão direito a auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio pré-escola, férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido no edital. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. O nível de escolaridade exigido para ambas as funções é o ensino médio completo. A prova para os dois cargos será a mesma, aplicada no dia 18 de abril, sendo definido o preenchimento das vagas por ordem de classificação (os primeiros colocados assumem o cargo de ACM). A inscrição para os cargos custa R$ 39,49 e pode ser paga pela internet ou fisicamente em qualquer banco ou casa lotérica. Há 746 vagas para ACM e ACS distribuídas em todo o estado do Pará.

O cargo de Recenseador destina-se a coleta de dados por meio de entrevistas com os moradores. A remuneração é variável, sendo definida por produção. No hotsite do Censo 2021 haverá um simulador em que os candidatos poderão estimar a remuneração a ser obtida, com base nos valores pagos por setor censitário em cada localidade. O agente também fará jus a 13º e férias proporcionais. O horário de trabalho é flexível, sendo recomendada jornada de, no mínimo, 25 horas semanais. A prova para o cargo será aplicada, presencialmente, no dia 25 de abril. O recenseador passará ainda por um treinamento de caráter classificatório e eliminatório, com duração de 5 dias e fará jus a ajuda de custo disponibilizada pelo IBGE. O nível de escolaridade exigido para a função é o ensino fundamental completo. A inscrição para o cargo custa R$ 25,77 e há 6.022 vagas distribuídas em todo o Pará.

Todos os contratos terão vigência inicial de 30 dias, podendo ser prorrogados sucessivas vezes a depender da necessidade do serviço. O IBGE prevê que as contratações iniciem em maio (ACM e ACS e durem, em média, cinco meses para ACMs e ACSs e três meses para recenseador (a partir de julho). Podem se inscrever os que tiverem 18 anos ou mais e preencherem os requisitos de escolaridade.

A organizadora do processo seletivo simplificado, junto ao IBGE, está trabalhando na estruturação de protocolo sanitário para garantir a segurança de todos os candidatos e dos trabalhadores que atuarão na aplicação das provas.

Conteúdos da prova

Os candidatos a ACM e ACS farão prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Raciocínio Lógico Quantitativo, 5 questões de Ética no Serviço Público, 15 questões de Noções de Administração / Situações Gerenciais e 20 questões de Conhecimentos Técnicos. O conteúdo programático está disponível no edital.

Já os candidatos a recenseador farão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos. O conteúdo também está no edital. Além disso, passarão por treinamento, com duração de 5 a 6 dias, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas para ACM, ACS e recenseador terão duração de quatro horas e serão aplicadas no turno da tarde. Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia seguinte a aplicação das provas, a partir das 19 horas, no site do Cebraspe. O resultado final está previsto para 27 de maio.

INSCRIÇÕES

O quê: abertas inscrições para processo seletivo do IBGE

Quem: podem se inscrever pessoas a partir dos 18 anos que tenham o ensino fundamental (recenseador) ou médio completo (ACM e ACS)

Quando: de 19 de fevereiro a 15 (ACM e ACS) ou 19 de março (recenseador)

Onde: realizadas no site da banca Cebraspe

Quanto: R$ 39,49 (ACM e ACS) e R$ 25,77 (recenseador)

FONTE: IBGE

