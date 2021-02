Em Óbidos, vereadores visitam o canteiro de obra do Projeto Orla

Nesta quinta-feira, dia 18, uma comitiva de quatro vereadores de Óbidos estiveram visitando as obras do Projeto Orla, com o objetivo de verificar o andamento dos trabalhos de contenção da barreira na orla da cidade.

Os vereadores Jalico Aquino -PL (Presidente da Câmara), Erneisson Aquino -PSC, Nael Vasconcelos -PODE e Irmão Negão –PSC participaram da visita, que todo tempo foram acompanhados pelos Engenheiros da empresa Laghi Engenharia, reesposáveis pelas obras, Sr. Antônio Venâncio e Sr. Miguel Venâncio.



Vereadores e Engenheiros durante a Visita

Segundo a Comunicação da CMO, a visita se deu após denúncias sobre um suposto desmoronamento de área que fica localizada por trás das casas, onde está acontecendo a obra.

Os Vereadores demonstraram preocupação na continuidade da obra, para ser feita com qualidade e segurança, por conta dos pequenos desmoronamentos que chamaram a atenção, mas os engenheiros da empresa Laghi Engenharia os tranquilizaram, pois já estão fazendo os reparos necessários e realizando a plantação do gramado.

O Projeto Orla que está em andamento, vai da Praça do Estreito até a altura da "cabeça do padre" e terá ainda mais de 200 metros de uma nova orla. A conclusão da 1° etapa da obra está prevista para próximo mês de Março. Essa etapa está orçada em quase R$ 10 milhões de reais, financiada pelo Governo Federal.

Com informações Comunicação/CMO

www.obidos.net.br - Fotos Odirlei Santos

