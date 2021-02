A obidense Valéria Freitas participará do concurso “Miss Brasil de las Américas”

O Concurso de Miss Brasil de las Américas acontecerá em Curitiba, Paraná, nos dias 25, 26 e 27 de Fevereiro de 2021, do qual a obidense Valéria da Silveira Freitas participará, representado o Estado do Pará.

Valéria da Silveira Freitas já é experiente em concursos de beleza, pois já foi Rainha Cultural do Folclore obidense em 2020; Miss Santarém 2017 (beleza fashion); Garota verão 2018(miau beach wear ) e também já representou Óbidos como musa pela seleção feminina de futebol em 2019 e handebol feminino e masculino, em 2018.

Sobre o sonho de participar do concurso, Valéria comentou: “É um dos meus sonhos participar de um concurso desse porte, um nacional, principalmente levar o nome de Óbidos muito mais longe e muito felizmente do nosso Pará. Seria uma oportunidade para eu poder participar e quem sabe trazer o primeiro título para o nosso estado, já que seria a primeira vez que teria uma paraense concorrendo no Miss Brasil de las Américas 2021”.

Durante os três dias de evento, as candidatas serão julgadas por uma comissão especialista no assunto com base nos critérios de avaliação: beleza, simpatia, desenvoltura, conhecimentos gerais e habilidades comportamentais, como oratória, inteligência emocional e pensamento crítico.

“Eu estou precisando de recursos para chegar em Curitiba e também pra me manter nos dias de confinamento”, informou Valéria.

Portanto, quem quiser contribuir com Valéria para a realização de seu sonho, a seguir estamos informando os dados bancário, por onde poderão contribuir.

CHAVE DO PIX: 04576584286

Nubank: Banco: 260; Agência: 0001; Conta: 83001011-7

