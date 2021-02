Em Óbidos, iniciará a vacinação para a população de 70 a 79 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos - Semsa iniciará nesta segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, a vacinação contra o Covid-19 da população de idosos na faixa etária de 70 a 79 anos.

Segundo informações da Semsa, no período de 22 a 25, a vacinação iniciará no formato Drive Thru, na Praça da Cultura, no horário das 15h a 20h. Idosos pedestres nessa faixa etária também poderão ser vacinados neste momento

DRIVE THRU

LOCAL: Praça da Cultura (Sesc)

Horário das 15h a 20h,

Período: de 22 a 26 de fevereiro.

O cronograma seguinte de vacinação volante, também foi divulgado pela SEMSA, quando os profissionais de saúde irão até a casa dos idosos na Faixa Etária de 70 a 79 anos.

CRONOGRAMA VOLANTE

Dia 23/02 – Bairro Bela Vista

Dia 24/02 – Bairro São Francisco

Dia 24/02 – Bairro Perpetuo Socorro e São José Operário

Dia 26/02 – Bairro Santa Terezinha

Dia 27/02 – Bairro Cidade Nova

Dia 02/03 – Bairro Fátima e Lourdes

Dia 03/03 – Bairro do Centro

Com informações Comunicação/PMO

Imagem Agência Pará

