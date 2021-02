Vereadores participaram de reunião com Diretores da Colônia de Pescadores Z-19

Diretores da Z-19 e vereadores discutem a falta de fiscalizações no município durante o defeso.

Aconteceu na quinta-feira, dia 25/02, na sede da Colônia de Pescadores de Óbidos- Z19, uma reunião entre os diretores da Z-19 e vereadores, cuja pauta foi a falta de fiscalizações no município durante o período de defeso.

Estavam presentes na reunião, o Presidente da Z-19, André Almeida; o Tesoureiro Emerson Canto e os Vereadores Jalico Aquino e Erneisson Aquino, os quais discutiram o tema em pauta.

Segundo o presidente da Z-19, a falta de fiscalizações nos lagos do município, esse ano não estão acontecendo, destacou ainda, que no ano de 2020 a entidade tinha parceria com o Poder Executivo para a realização dessas ações de fiscalizações: “Sempre tivemos a parceria com a Prefeitura para podermos realizar a fiscalização nos lagos de Óbidos, mas esse ano infelizmente não está sendo assim, até uma reunião que marcamos com o Prefeito, o mesmo não compareceu”, ressaltou André.

Nesse período de defeso está proibida a captura de espécies protegidas por Lei, para a comercialização nesse período, em que deveriam ser preservadas, tendo em vista que a falta de fiscalizações por parte dos órgãos competentes, em especial da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, pode causar a redução dessas espécies.

O presidente da Câmara, Vereador Jalico Aquino, ressaltou a importância das parceiras entre as entidades do município e os Poderes Legislativo e Executivo: “As parcerias entre os Poderes são fundamentais para as entidades, eu entendo completamente o clamor da Z19 em busca de fiscalização para evitar degradação do meio ambiente, já passamos por isso, quando levamos a Secretaria de Meio Ambiente, a denúncia sobre o igarapé veia que está sendo soterrado por conta de um obra da prefeitura que foi feita sobre o igarapé, observamos que a secretaria está atrelada nas ordem do Poder Executivo do nosso município, a mesma não anda com suas próprias pernas”, disse Jalico Aquino.

Ficou acordado entre o poder legislativo por meio do Presidente Jalico Aquino e pela Direção da Colônia de Pescadores Z-19, por meio do Presidente, André Almeida, que os mesmos iram provocar o Ministério Público nessa causa.

Fonte: Comunicação/CMO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.