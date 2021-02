Em Óbidos, Bairros atingidos pelas fortes chuvas recebem vistoria da Defesa Civil

As fortes chuvas que atingem o Município de Óbidos vêm causando danos nas ruas não pavimentadas dos bairros da cidade, sendo que os moradores do Bairro de Perpétuo Socorro já vêm reivindicando melhorias há algum tempo, sendo que nesta sexta-feira, dia 26/02, conseguiram uma audiência com o prefeito Jaime Silva, que recebeu uma comissão de moradores do Bairro, em seu gabinete, para discutirem o assunto.

Reunião com moradores, Defesa Civil e Prefeito

Durante a reunião, onde estava presentes o coordenador da Defesa Civil de Óbidos, representantes da Defesa Civil Estadual, Secretaria de Saúde, Infraestrutura e Desenvolvimento Social, foi colocado em pauta as demandas dos moradores em relação a infraestrutura, saúde e assistência social.

Vistoria - Conforme informação, as equipes da Defesa Civil Municipal e Estadual estiveram inspecionando a Cidade, incluindo o Bairro do Perpétuo Socorro, para verificar a situação e estrago feito pelas constantes chuvas que estão causando danos aos moradores daquele Bairro.

Visita da Defesa Civil em Óbidos

Segundo o representante da Defesa Civil do Estado, os mesmos estão verificando as informações repassadas pela Defesa Civil do Município ao estado sobre a situação do município, causados pelas enxurradas e também, subsidiar o município em todo o processo para a possível decretação de situação de emergência do município.

Segundo Jamerson Amaral, Coordenador da Defesa Civil de Óbidos: “A defesa civil estadual foi acionada para dar um apoio sobre a decretação de situação de emergência, onde as chuvas tem castigado nosso município e tem causado muitos transtornos a população. Ruas estão intrafegáveis, devido as fortes enxurradas, portanto eles vieram verificar de perto a situação, se procedem as informações que passamos para o estado”, comentou Jamerson.

Jamerson também informou que a Defesa Civil está trabalhando em um parecer favorável a um decreto de emergência, para que o prefeito possa entrar com um pedido de ajuda ao governo estadual e federal.

Foram registradas algumas imagens, que mostram a situação de algumas ruas da cidade, que foram severamente atingidas pelas chuvas.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

FOTOS....



