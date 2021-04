Inscrições para o Programa de Apoio a Projetos Locais 2021 encerra dia 15 de abril

Realizada anualmente, chamada apoia iniciativas relacionadas às áreas de atuação prioritárias do Instituto Alcoa: educação e geração de trabalho e renda.

O prazo para envio dos projetos comunitários foi prorrogado para 15 de abril, em função das restrições impostas em alguns municípios pela pandemia. O Programa de Apoio a Projetos Locais tem como objetivo contribuir com a missão do Instituto Alcoa de promover coletivamente a educação e o desenvolvimento dos territórios nos quais atua.

A iniciativa apoiará projetos locais desenvolvidos por organizações da sociedade civil e/ou do poder público nas áreas prioritárias para o Instituto – educação com foco em ensino fundamental e geração de trabalho e renda, causas estruturantes para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa.

Os critérios de participação permanecem os mesmos:

Serão priorizados projetos nas regiões de atuação do IA: Juruti, Óbidos e Santarém (PA); Poços de Caldas, Andradas e Caldas (MG); Divinolândia (SP); São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar (MA).

Organizações com no mínimo dois anos de existência, projetos realizados nas localidades elegíveis e iniciativas com duração máxima de dois anos são alguns dos critérios para participar do edital.

Os projetos devem conter: 1) foco nas áreas prioritárias do Instituto Alcoa; 2) objetivo de implementação, expansão, aperfeiçoamento ou disseminação de propostas já existentes; 3) valor solicitado ao Instituto Alcoa entre R$ 50 mil e R$ 250 mil; 4) perspectiva de continuidade e sustentabilidade das ações após o encerramento do apoio; 5) ao menos uma parceria financeira assegurada para o desenvolvimento da proposta, que corresponda a, no mínimo, 10% do orçamento total; e 6) estratégias de avaliação e plano de divulgação, incluindo ações e resultados.

As inscrições serão recebidas até 15 de abril pelo sistema de gestão de projetos. No ato da inscrição, as organizações devem enviar todos os documentos descritos no edital. Com o novo prazo para inscrição de projetos, a divulgação dos selecionados será realizada até 13 de agosto.

“Precisamos, mais do que nunca, reforçar nossas parcerias para apoiarmos as comunidades na retomada de seu desenvolvimento econômico e social. Acreditamos na força que os projetos comunitários possuem para promoverem verdadeiras transformações na sociedade”, explica Monica Espadaro, gerente de projetos do Instituto Alcoa.

Todas as informações sobre o Programa de Apoio a Projetos Locais 2021 estão reunidas no edital da iniciativa, disponível neste link.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou pelo telefone 0800 722 0715 (ligação gratuita de segunda à sexta-feira, das 9h00 às 17h00).

Fonte: Comunicação/Alcoa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.