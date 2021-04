Em Óbidos, Seubi recupera pavimentação da Rua do Porto de Cima

No Sábado, dia 03 de abril, aconteceu um incidente na Rua da Rampa do Porto de Cima, esquina da Rua Alexandre Rodrigues de Souza, quando um veículo de grande porte, um coletor de lixo, passava pela via houve o afundamento de parte do pavimento da Rua, formando uma grande cratera, como podem ver na imagem.



Buraco na Rua da Rampa do Porto de Cima

Acionada, a Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura – SEURBI esteve no local na segunda feira, dia 05 de abril, para analisar o incidente e identificou um vazamento na rede de drenagem pluvial que ocasionou o percolamento do material, causando o afundamento após o esforço aplicado no local.

Segundo a Seurbi, o vazamento foi estancado, o trecho foi recomposto, foi refeito a pavimentação que havia cedido e também fizeram reparos nas proximidades, como poderão ver nas imagens seguintes. Estiveram acompanhando de perto os trabalhos que estavam sendo realizados, o Secretário Breno Coelho e o prefeito Jaime Silva.

Pavimentação refeita.

Com informações e fotos omunicação/Seurbi

FOTOS...



