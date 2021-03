Governo muda o bandeiramento para vermelho em todo Pará, com novas restrições

O Governo do Pará anunciou novas medidas de prevenção para tentar conter o avanço da covid-19 no Estado. Acompanhado dos prefeitos de Belém, Ananindeua, Marituba e Santa Bárbara, além de secretários de saúde dos municípios da região metropolitana, Helder Barbalho realizou uma transmissão na noite desta terça-feira (2) para anunciar as medidas, definidas durante reunião por vídeoconferência entre o governador e os 144 prefeitos do Estado na manhã de hoje.

A partir desta quarta-feira, todo o Estado do Pará passará para o bandeiramento vermelho, com novas medidas de restrições que serão publicadas no decreto que será publicado nesta quarta-feira (3) e, inicialmente, deverá durar por sete dias, mas será avaliado diariamente, segundo o governador.

NOVAS MEDIDAS DO GOVERNO:

– Toque de recolher das 22h às 5h;

- Praias, igarapés, balneários e similares fechados nos feriados e das sextas as segundas;

– Funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e afins até às18h e com 50% da capacidade;

– Proibição de venda de bebida alcoólica após as 18h;

– Prática esportiva permitida com no máximo duas pessoas;

– Bandeiramento vermelho em todo o Estado;

– Proibição de manifestações e aglomerações com mais de 10 pessoas em locais públicos;

