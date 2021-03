Encontro reúne especialistas latino-americanos em mineração

Pará estará representado pela Mineração Rio do Norte, que leva sua experiência de atuação em Porto Trombetas, no município de Oriximiná.

O Encontro Latino-Americano de Mineração (ELAMI), criado pelo Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), reunirá especialistas para dialogar sobre como o setor mineral tem se transformado para enfrentar as novas condições globais tanto econômicas quanto ambientais e sociais. O evento tem o apoio do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM).

O evento será realizado virtualmente, de 2 a 5 de março, e contará com representantes governamentais, sociedade civil, academia, organismos de cooperação e o setor privado de várias nações. A Mineração Rio do Norte (MRN), maior produtora brasileira de bauxita, com sede no distrito de Porto Trombetas, em Oriximiná (PA), participa do painel “Mineração Latino-Americana, vetor de desenvolvimento da região” no dia 4 de março, a partir das 10h, representada pelo seu diretor de Sustentabilidade e Jurídico, Vladimir Moreira.

“Temos orgulho em dizer que fazemos uma mineração sustentável, com respeito ao meio ambiente e às pessoas, em plena Amazônia. A sustentabilidade é fundamental para desenvolver as iniciativas estratégicas que possam contribuir com a melhoria de indicadores sociais, econômicos e ambientais das comunidades vizinhas ao nosso empreendimento e da região onde estamos presente”, conta.

No painel, Vladimir participará de um bate-papo com representantes de empresas do Panamá, Colômbia e Chile sobre a contribuição integral do setor mineral para o desenvolvimento sustentável da região. Ele destacará ações de sustentabilidade que a MRN vem desenvolvendo na região, como forma de deixar um legado para as futuras gerações e, assim, incentivá-las a serem protagonistas de sua própria história para que possam descobrir suas habilidades e talentos e desenvolvam empreendimentos para além da mineração, aproveitando todo o potencial da região, com sua vocação agroflorestal e pesqueira.

Outro tema que será abordado pelo executivo são as iniciativas do Grupo de Trabalho Interinstitucional “Pela Vida de Trombetas”, experiência inovadora de parceria do setor privado com instituições de governo, Ministério Público e sociedade civil para prevenção e combate à pandemia da Covid-19 e do qual a Mineração Rio do Norte participa ativamente.

